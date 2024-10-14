Новости 14 октября: шаг к повышению налогов, бизнес жалуется на бронирование

О налогах: Верховная Рада отклонила все постановления, которые блокируют повышение налогов.

О бронировании: В Украине бизнес начал жаловаться на невозможность переподтвердить статус критичности, который дает право на продление действия бронирования сотрудников.

О портовой инфраструктуре: В результате очередной атаки россиян на портовую инфраструктуру один человек погиб, повреждены два гражданских судна.

О Нобелевской премии: Шведская королевская академия наук решила присудить премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2024 год Дарону Ачемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу А. Робинсону "за исследование того, как институты формируются и влияют на процветание".

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О МВФ: Один из главных доноров Украины, МВФ, принял решение, которое уменьшит выплаты по государственному долгу. Украина сэкономит сотни миллионов долларов.

О теневом флоте: Мощность Москвы по транспортировке нефти на старых незастрахованных судах выросла на 70% с 2023 года.

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Make Tesla Great Again. Почему Илон Маск агитирует за Трампа

На предыдущих американских выборах Илон Маск голосовал за демократов Барака Обаму, Хиллари Клинтон и Джо Байдена. Почему сейчас он дает миллионы долларов на предвыборную кампанию республиканца Дональда Трампа?