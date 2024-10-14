Росія атакувала портову інфраструктуру: пошкодила судна
В результаті чергової атаки росіян на портову інфраструктуру одна людина загинула, пошкоджено два цивільні судна.
Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олексій Кулеба.
"14 жовтня росія вкотре здійснила обстріл Одеського порту. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще вісім постраждали. Всі цивільні", - написав Кулеба.
За його словами, повторних пошкоджень зазнало суховантажне судно під прапором Палау OPTIMA. Минулого тижня це судно вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою. Постраждали члени його екіпажу.
Інше пошкоджене судно - NS Moon під прапором Белізу.
В результаті атаки пошкоджень зазнав склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка, будівлі філії Адміністрації морських портів, автомобілі.
Нагадаємо:
За останні три місяці ворог здійснив майже 60 атак на порти, цивільні судна та зерносховища в Україні.