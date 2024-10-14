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Росія атакувала портову інфраструктуру: пошкодила судна

Понеділок, 14 жовтня 2024, 14:35 - Віктор Волокіта

В результаті чергової атаки росіян на портову інфраструктуру одна людина загинула, пошкоджено два цивільні судна.

Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олексій Кулеба.

"14 жовтня росія вкотре здійснила обстріл Одеського порту. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще вісім постраждали. Всі цивільні", - написав Кулеба.

За його словами, повторних пошкоджень зазнало суховантажне судно під прапором Палау OPTIMA. Минулого тижня це судно вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою. Постраждали члени його екіпажу.

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Інше пошкоджене судно - NS Moon під прапором Белізу.

В результаті атаки пошкоджень зазнав склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка, будівлі філії Адміністрації морських портів, автомобілі.

Нагадаємо:

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За останні три місяці ворог здійснив майже 60 атак на порти, цивільні судна та зерносховища в Україні. 

порт Одеса
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