"Зависає": український бізнес скаржиться на труднощі з бронюванням

В Україні бізнес почав скаржитися на неможливість перепідтвердити статус критичності, який надає право на продовження дії бронювання співробітників.

Про це повідомила Європейська бізнес асоціація.

"Проблема набирає системного характеру. По суті, рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто "зависає" у відповідних органах", – йдеться у зверненні ЄБА.

Як йдеться в повідомленні, станом на середину 2024 року співробітники у лавах ЗСУ є у 86% опитаних членських компаній Асоціації. У половини, а саме у 52% компаній кількість мобілізованих сягає до 10% від загальної кількості військовозобов’язаних. У 28% кількість мобілізованих сягає 10-20%, у 6% – 20-40%.

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У близько половини компаній, а саме 46% серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства спеціалісти. Зокрема, це керівники, інженери, ІТ фахівці, водії, електрики, механіки, оператори виробничих ліній.

"Покращення умов бронювання співробітників – це запит №1 від бізнесу на сьогодні, за результатами опитувань Асоціації. Компанії потерпають не тільки від нестачі кваліфікованих фахівців, а й від неможливості прогнозувати роботу", - зазначається в повідомленні.

В ЄБА також додали, що за умов, коли економічне бронювання ще не прийняте, а бронювання за статусом критичності поставлене на паузу, компанії фактично позбавлені можливості кадрового планування.

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Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

Через ретроспективне підвищення податків з 1 жовтня бізнес починає переводити працівників "в тінь".