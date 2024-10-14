Рада відхилила всі постанови, які блокують підвищення податків

Верховна Рада відхилила усі постанови, які блокують податковий закон №11416-д.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

"Парламент відхилив всі 13 блокуючих постанов по податковому закону", - заявив він.

За словами Железняка, найближчими днями законопроєкт №11416-д спочатку підпише спікер Верховної Ради, а потім і президент.

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"Закон вступає в силу з наступного дня після опублікування, тому це як мінімум завтра-післязавтра", - додав нардеп.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.

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