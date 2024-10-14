Російський тіньовий флот нарощує потужність, попри санкції Заходу

Потужність Москви з транспортування нафти на старих незастрахованих суднах зросла на 70% з 2023 року.

Про це повідомляє Financial TImes з посиланням на звіт KSE.

Обсяг російської нафти, що транспортується погано обслуговуваними та незастрахованими танкерами, зріс з 2,4 млн барелів на день у червні 2023 року до 4,1 млн у червні 2024 року.

Ця тенденція з’явилася на тлі того, що США, Канада, Японія та європейські союзники дедалі частіше націлювалися на глобальних страховиків і судновласників, намагаючись придушити здатність Москви отримувати доходи від війни в Україні.

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Вони також додали до санкційного списку компанії та окремі судна, пов’язані з російським тіньовим флотом.

Багато з цих суден регулярно плавають у завантажених європейських водах, включаючи Балтійське море, Данські протоки та Гібралтарську протоку, що збільшує ризик екологічних катастроф для ЄС та сусідніх країн.

KSE пропонує створити вільні від тіні зони в європейських водах, щоб зменшити ці ризики.

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У червні 2024 року 70% російської морської нафти було транспортовано тіньовим флотом, на збір якого Росія, за оцінками KSE, витратила 10 мільярдів доларів. Це включало 89% загальних поставок сирої нафти в Росію, більшість з яких торгувалися вище межі ціни в 60 дол за барель із середини 2023 року, і 38% російського експорту нафтопродуктів.

Зібравши цей флот, Москва розірвала зв’язки з країнами коаліції з обмеженням цін, які тиснули на глобальні страхові компанії, щоб вони дотримувалися режиму санкцій, зводячи можливості Росії до переважно внутрішніх страховиків.

Повідомляється, що це викликало серйозні занепокоєння щодо якості, надійності та масштабу такого покриття. Поєднання віку танкерів, який в середньому становить 18 років, і відсутність належного страхування робить ці судна надзвичайно небезпечними.

Вже сталося кілька аварій за участю тіньових кораблів, пов'язаних з Росією. Цього березня 15-річний тіньовий танкер Andromeda Star зіткнувся з іншим судном поблизу Данії. Розливу нафти не було, тому що вона була в дорозі до Росії, розвантажена.

У суден тіньового флоту, які використовувалися для перевезення нафти від інших продавців, які потрапили під санкції, також виникали поломки двигунів, що вказувало на проблеми з обслуговуванням і вибухи. У травні 2023 року 27-річне судно під прапором Габону з місткістю 700 тис барелів, яке використовувалося для транспортування іранської нафти, зазнало потужного вибуху поблизу Індонезії. На той час він був порожній.

Кілька суден тіньового флоту були залучені до розливів нафти, деякі з них втекли з місця події після того, як завдали шкоди навколишньому середовищу. У 2019 році 23-річний Ceres I, який раніше брав участь у торгівлі нафтою з Ірану, зіткнувся з іншим танкером поблизу Сінгапуру, вимкнув його сигнал і спробував втекти, перш ніж його затримала берегова охорона Малайзії.

Нагадаємо:

Нові невідомі покупці, підозрювані у зв'язках з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що свідчить про те, що Москва розширює свій "темний флот" танкерів для перевезення газу.

Росія вже створила тіньовий флот для переправлення своєї нафти по всьому світу, але зараз з'являється все більше доказів, що Москва почала створювати флот і для скрапленого природного газу.