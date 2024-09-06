Новости 6 сентября: Telegram будет модерировать частные чаты, переговоры по транзиту газа РФ

О кредитном рейтинге. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings после завершения реструктуризации долга по еврооблигациям повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в местной валюте (LTLC) до "CCC+" с "CCC-" и подтвердило долгосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт).

О Telegram. Telegram меняет правила, чтобы разрешить модерацию частных чатов после ареста генерального директора Павла Дурова.

О свете зимой. Украина пройдет зиму в нормальном режиме электрообеспечения при отсутствии новых тяжелых ударов РФ по энергетике.

О транзите российского газа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в результате переговоров между Россией и Украиной, чтобы обеспечить продолжение поставок российского газа через Украину в несколько европейских стран.

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Об обстрелах. Россия уже готовит новые ракетные и беспилотные атаки по энергетике Украины.

О свете. В субботу 7 сентября ограничения света не запланированы.

Об "Укрбуде". Кабинет министров принял решение включить 100% акций "Строительной компании „Укрбуд" в перечень объектов большой приватизации.

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Россия легализовала криптовалюты. Поможет ли это обойти западные санкции?

Санкции усложнили Кремлю возможность проведения торговых операций с Китаем. Поэтому россияне решили рассчитываться криптовалютой. Что это изменит?