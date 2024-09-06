Галущенко: якщо не буде важких ударів РФ по енергетиці, то зима пройде нормально
Україна пройде зиму в нормальному режимі електрозабезпечення за відсутності нових важких ударів РФ по енергетиці.
Такий прогноз дав міністр енергетики Герман Галущенко під час виступу у Верховній Раді.
"Якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, ми пройдемо цю зиму в нормальному режимі. Якщо вони будуть, то, безумовно, передбачити вплив на систему таких ударів на сьогодні складно", - сказав він.
За його словами, всі оцінки проходження ОЗП щодо того, що "20 годин або 18 годин не буде світла", дуже умовні й не мають нічого спільного з реальністю.
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Нагадаємо:
За оптимістичним сценарієм світла взимку може не бути до 12 годин на добу, за песимістичним - до 20 годин, йдеться у прогнозі ЦПД.
Економічна правда.