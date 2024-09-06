Агентство Fitch підвищило рейтинг України в національній валюті

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings після завершення реструктуризації боргу за єврооблігаціями підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в місцевій валюті (LTLC) до "CCC+" з "CCC-" і підтвердило довгостроковий РДЕ в іноземній валюті на рівні "RD" (обмежений дефолт).

Про це йдеться в повідомленні агентства в ніч на п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

Fitch також присвоїло рейтинги новим випускам доларових облігацій серій А (з погашенням у 2029, 2034, 2035 і 2036рр) та облігацій серій В (із погашенням у 2030, 2034, 2035 і 2036рр) на рівні "CCC".

Агентство нагадує, що 30 серпня Україна завершила реструктуризацію непогашених суверенних єврооблігацій ($19,7 млрд за номіналом) і гарантованого державою боргу "Укравтодору" ($0,7 млрд) ($24,3 млрд, включно з накопиченими відсотками за дворічний мораторій на виплати за єврооблігаціями із серпня 2022 року) на вісім єврооблігацій з основним боргом $15,2 млрд.

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Зазначається, що рейтинг "CCC" нових облігацій відповідає очікуваному суверенному РДЕ України в іноземній валюті після реструктуризації.

Це відображає скорочене обслуговування зовнішнього боргу України за облігаціями без виплати основного боргу до 2029 року і керовані купонні виплати в розмірі $165 млн (0,1% прогнозованого ВВП) у 2025 році і $423 млн (0,2% прогнозованого ВВП) у 2026 році.

Fitch прогнозує, що загальний державний борг становитиме 89,6% ВВП у 2024 році (без урахування реструктуризації інших комерційних зобов'язань), що нижче за прогноз у 92,5% під час перегляду в червні, внаслідок операції з обміну боргу.

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"Підвищення РДЕ LTLC відображає успішне завершення реструктуризації єврооблігаційного боргу України за умови продовження обслуговування її боргових зобов'язань у місцевій валюті, підтверджуючи наші очікування щодо пільгового поводження з боргами в місцевій валюті.

Це пов'язано з тим, що лише невелика частина боргу LC належить нерезидентам, а більша частина належить Національному банку України та вітчизняним банкам (переважно державним банкам)", - зазначило агентство.

Водночас, наголошує Fitch, рейтинги нових випусків "CCC" і довгостроковий РДЕ України "CCC+" відображають все ще суттєвий кредитний ризик з огляду на затяжний характер війни (можливо, триватиме й у 2025 році), що призведе до збереження великого бюджетного дефіциту (прогнозованого на рівні 17,5% ВВП у 2024 році та 15, 3% ВВП у 2025 році) і невизначеності фінансування з 2025 року, почасти через виборчий цикл у США, потенційну втому донорів, залишкові ризики, пов'язані з планами фінансування ЄС, і обмеження можливостей місцевих банків щодо значного збільшення своїх державних боргових зобов'язань.

Нагадаємо:

Рейтингове агентство Fitch Ratings 13 серпня погіршило кредитний рейтинг України у зв'язку з початком реструктуризації єврооблігацій.

Так, рейтинг України знизили з "C" до рівня "RD" (обмежений дефолт), а євробондів-2026 на 750 млн дол, за якими Україна не сплатила купон, – до рівня "D".

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