Росія вже готує нові атаки по енергетиці України – Шмигаль
П'ятниця, 6 вересня 2024, 16:45 -
Росія вже готує нові ракетні та дронові атаки по енергетиці України.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", - заявив він.
Шмигаль зазначив, що терористична і геноцидна політика РФ буде продовжуватись.
Реклама:
Довідка. Через атаки РФ по енергосистемі, Україна вже втратила 9 гігават генерації - половину довоєнного об'єму споживання електроенергії.
Економічна правда.
Реклама: