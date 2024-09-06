 Цифрова трансформація України
Всі розділи
Укр / Рус

Росія вже готує нові атаки по енергетиці України – Шмигаль

П'ятниця, 6 вересня 2024, 16:45 - Артур Крижний

Росія вже готує нові ракетні та дронові атаки по енергетиці України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", - заявив він.

Шмигаль зазначив, що терористична і геноцидна політика РФ буде продовжуватись.

Реклама:

Довідка. Через атаки РФ по енергосистемі, Україна вже втратила 9 гігават генерації - половину довоєнного об'єму споживання електроенергії.

Економічна правда.

енергетика війна
Реклама:
Матеріали за темою
Готовність захисту енергооб'єктів "Укренерго" становить понад 85% – Шмигаль 6 вересня 2024, 16:19
Відновлення енергетики: у бізнесу та населення зростає зацікавленість у енергокредитах 6 вересня 2024, 16:15
Вже 80% об'єктів ЖКГ готові до опалювального сезону – Шмигаль 6 вересня 2024, 14:13
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті