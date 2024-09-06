Росія вже готує нові атаки по енергетиці України – Шмигаль

Росія вже готує нові ракетні та дронові атаки по енергетиці України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", - заявив він.

Шмигаль зазначив, що терористична і геноцидна політика РФ буде продовжуватись.

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Довідка. Через атаки РФ по енергосистемі, Україна вже втратила 9 гігават генерації - половину довоєнного об'єму споживання електроенергії.

Економічна правда.