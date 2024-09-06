Перемовини щодо продовження транзиту російського газу через Україну тривають – Reuters

Президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив упевненість у результаті переговорів між Росією та Україною, щоб забезпечити продовження постачання російського газу через Україну до кількох європейських країн.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Європейський Союз та Україна попросили Азербайджан сприяти обговоренням із Росією щодо угоди про транзит газу, термін дії якої закінчується наприкінці цього року.

Попри те, що ЄС скоротив більшість імпорту російського газу, деякі країни Центральної Європи все ще залежать від постачання газу з Росії через трубопровід, який проходить через Україну. Австрія досі отримує більшу частину газу через цей маршрут.

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"Ми просто хочемо підтримати ці країни, а також Україну, оскільки, якщо транзит припиниться, газорозподільна система України буде абсолютно паралізована", — сказав Алієв.

Президент Азербайджану, який у четвер зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні у Римі, сказав, що має "певний оптимізм" щодо останніх обговорень між Росією та Україною.

"Ми вважаємо, що є підстави для прориву, але, можливо, поки зарано вдаватися в деталі", — сказав він.

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Нагадаємо:

Україна не має наміру продовжувати транзитний договір із Росією щодо газу, термін дії якого закінчується наприкінці 2024 року, у разі запиту з Європи готова обговорювати транзит газу інших постачальників через свою ГТС.

Економічна правда.