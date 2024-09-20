Голова Єврокомісії оголосила про виділення Україні 35 мільярдів євро кредиту

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 20 вересня оголосила про виділення Україні кредиту ЄС у розмірі €35 млрд.

Про виділення фон дер Ляєн повідомила в соцмережі X.

Раніше газета Financial Times писала про такі плани.

Цей кредит є частиною плану країн G7 зі збору 50 мільярдів доларів, який базується на майбутніх прибутках від заморожених російських державних активів, повідомили троє осіб, знайомих із планом, виданню Financial Times.

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Під час свого восьмого візиту до України 20 вересня фон дер Ляєн написала в Х, що зустрінеться з лідерами країн у Києві, щоб обговорити низку питань, починаючи з "підготовки до зими і закінчуючи питаннями оборони, вступу до [ЄС] і прогресу в питанні надання кредитів G7".

Нагадаємо:

Євросоюз готується надати Україні до 40 млрд євро до кінця 2024 року без участі США.

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Європейська комісія планує зробити пропозицію щодо кредиту на суму 50 мільярдів доларів для підтримки України "дуже скоро", щоб встигнути до кінця року завершити законодавчу роботу.

Україна мала власні ключові умови щодо виділення 50 млрд доларів, зокрема, те, що країна повинна отримати їх цьогоріч та кошти мають носити безумовний характер.