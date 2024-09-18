Новости 18 сентября: приватизация гостиницы "Украина", пол триллиона на оборону
О расходах на оборону. Парламент принял в целом законопроект #11417 об увеличении бюджета 2024 года на 500 млрд грн на военные нужды.
О гостинице "Украина". Фонд государственного имущества в 18 сентября провел аукцион по приватизации гостиницы "Украина" в центре Киева. Победителем торгов стало ООО "Ола Файн" Максима Криппы.
О российской нефти. Российские компании увеличили страхование нефтяных грузов в Индию до 60%, что позволяет продавать нефть выше ценового потолка стран G7 в 60 долларов.
О долге "Газпрома". По меньшей мере 19 компаний из 11 европейских стран подали иски против "Газпрома" из-за нарушения газовых контрактов, а их общая сумма достигла 18,6 миллиарда евро, или 20,6 миллиарда долларов.
Об МХП. Саудовская инвестиционная компания SALIC, дочерняя структура Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, приобрела часть украинского агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП).
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