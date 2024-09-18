Країни Європи вимагають від "Газпрому" 20 мільярдів доларів за непоставлений газ – росЗМІ

Щонайменше 19 компаній з 11 європейських країн подали позови проти "Газпрому" через порушення газових контрактів, а їх загальна сума досягла 18,6 мільярда євро, або 20,6 мільярда доларів.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Найбільший позов — на 13 мільярдів євро — подав німецький концерн Uniper, який раніше був головним клієнтом "Газпрому" в Німеччині та співінвестором проєкту "Північний потік — 2". Компанія, що закуповувала в Росії 20 мільярдів кубометрів газу на рік, вимагала компенсації багатомільярдних збитків від припинення постачання. У червні 2024 року Стокгольмський арбітраж повністю задовольнив її позов.

Ще близько 1 мільярда доларів від "Газпрому" вимагає RWE — інший німецький імпортер газу, який отримував 1 мільярд кубометрів щороку. Французька Engie подала позов до арбітражу, вимагаючи від "Газпрому" понад 300 мільйонів євро.

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В Австрії, яка продовжує купувати російський газ, що покриває близько 90% її споживання, найбільша енергокомпанія OMV подала позов проти "Газпрому" на суму 575,3 мільйона євро.

У Фінляндії, де до війни російський газ займав 90% ринку, позов проти "Газпрому" подав концерн Gasum. В Італії — енергетичний гігант Eni, який відмовився виконувати указ Володимира Путіна про оплату поставок у рублях.

У Польщі позов на 1,5 мільярда євро проти "Газпрому" подала компанія Europol Gaz, що управляла польською ділянкою газопроводу "Ямал — Європа", який транспортував газ із Західного Сибіру до споживачів у Німеччині. У Чехії претензії до "Газпрому" за недопоставлений газ висунули Net4gas і Innogy Energie: перша вимагає 113 мільйонів євро, друга — 78 мільйонів. У Швейцарії газові трейдери DXT Commodities та Axpo Solutions подали позови на загальну суму майже 1 мільярд євро.

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У Нідерландах 275 мільйонів євро від "Газпрому" вимагає оператор газотранспортної системи Gasunie Transport Services. Ще один позов за невикористання зарезервованих газових потужностей подала BBL Company V.O.F. У Словаччині з "Газпромом" судяться ZSE Energia і Vychodoslovenska energetika, а в Болгарії — національний газовий оператор Bulgargaz, який вимагає 400 мільйонів євро за розірвання контракту.

Загальна сума претензій до "Газпрому" перевищила його чистий дохід від продажу газу на всі зовнішні ринки разом: 10 мільярдів доларів на рік від постачань до Європи та Туреччини, 7 мільярдів — до Китаю, та 2 мільярди — від експорту до країн СНД і Центральної Азії, за оцінками БКС.