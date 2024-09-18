Саудити придбали частку в одному з найбільших агрохолдингів України
Середа, 18 вересня 2024, 15:26 -
Саудівська інвестиційна компанія SALIC, дочірня структура Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії, придбала частину українського агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" (МХП).
Про це йдеться у повідомленні МХП.
SALIC придбала 13,5 млн глобальних депозитарних розписок материнської компанії MHP SE, що знаходяться у вільному обігу на ринку.
Таким чином саудівська компанія отримала частку в 12,6% від загальної кількості акцій агрохолдингу, що перебувають в обігу.
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Один з агрохолдингів України Prometey заявив про фінансові труднощі й що перебуває на межі закриття: він скорочує штат та закриває три з 28 елеваторів.
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