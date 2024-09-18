Росія знайшла спосіб продавати свою нафту дорожче обмежень ціни G7 та ЄС

Російські компанії збільшили страхування нафтових вантажів до Індії до 60%, що дозволяє продавати нафту вище цінової стелі країн G7 у 60 доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Завдяки використанню російських страховиків, Москва може продавати нафту за ціною понад 60 доларів за барель, що перевищує обмеження, встановлене країнами G7, Європейським Союзом та Австралією з метою обмежити доходи Росії від нафти після її вторгнення в Україну.

Понад 60% морських нафтових поставок Росії йде до Індії. Західні послуги, такі як судноплавство та страхування, можуть використовуватися лише для російських вантажів, проданих за ціною, що не перевищує встановлену межу.

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Раніше цього року Індія схвалила декілька російських страхових компаній для надання страхування морських перевезень після того, як російська державна Національна перестрахувальна компанія надала фінансові гарантії.

У липні Індія обігнала Китай і стала найбільшим покупцем російської нафти, незважаючи на те, що Китай отримує поставки через трубопроводи та морем. Саме Індія стала головним ринком для російської нафти з 2022 року, коли набуло чинності ембарго ЄС.

Страхування для решти 40% танкерів, що перевозили нафту до Індії в липні, надавали західні компанії. Російські страхові компанії здебільшого використовуються нафтовими перевізниками, які мають тісні зв'язки з Росією, такими як російська судноплавна компанія "Совкомфлот".

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Судноплавні компанії з країн, таких як Греція, Об'єднані Арабські Емірати та Китай, частіше користуються західним страхуванням при транспортуванні російської нафти, свідчать дані.

Хоча багато західних страховиків припинили покривати поставки російської нафти через побоювання порушення цінової стелі G7, деякі все ще продовжують надавати покриття.