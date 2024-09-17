Новости 17 сентября: Рада поддерживает повышение налогов, масштабные проверки питания ВСУ

О проверках: Минобороны объявило о масштабных проверках организации питания военных на северном, восточном и южном направлениях.

О налогах: Верховная Рада проголосовала за законопроект №11416-д о повышении налогов в первом чтении.

После того, как Рада поддержала повышение налогов в первом чтении, бизнес Украины потерпел поражение в дискуссии с правительством по этому вопросу.

О таможне: Верховная Рада приняла в целом законопроект №6490-д о перезагрузке таможни.

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О мобильной связи: Крупнейший оператор мобильной связи "Киевстар" во втором квартале 2025 года планирует увеличить время автономной работы только до шести часов на 30% сети.

Эксклюзив ЭП

Вместо благотворительности - в секонд-хенд. Куда попадают вещи, которые вы бросаете в контейнеры

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В Киеве обустроены сотни контейнеров для сбора одежды нуждающимся. Почему только 10% вещей из них идут на благотворительность?