 Український експорт: вікно відкривається?
Все разделы
Укр / Рус

Новости 17 сентября: Рада поддерживает повышение налогов, масштабные проверки питания ВСУ

Вторник, 17 сентября 2024, 21:00 - Виктор Волокита

О проверках: Минобороны объявило о масштабных проверках организации питания военных на северном, восточном и южном направлениях.

О налогах: Верховная Рада проголосовала за законопроект №11416-д о повышении налогов в первом чтении.

После того, как Рада поддержала повышение налогов в первом чтении, бизнес Украины потерпел поражение в дискуссии с правительством по этому вопросу.

О таможне: Верховная Рада приняла в целом законопроект №6490-д о перезагрузке таможни.

Реклама:

О мобильной связи: Крупнейший оператор мобильной связи "Киевстар" во втором квартале 2025 года планирует увеличить время автономной работы только до шести часов на 30% сети.

Эксклюзив ЭП

Вместо благотворительности - в секонд-хенд. Куда попадают вещи, которые вы бросаете в контейнеры

Реклама:

В Киеве обустроены сотни контейнеров для сбора одежды нуждающимся. Почему только 10% вещей из них идут на благотворительность?

Верховная рада налоги ВСУ
Реклама:
Материалы по теме
Рада одобрила новую редакцию закона о публичных закупках 17 сентября 2024, 14:14
Комитет Рады поддержал реформу Счетной палаты: что она предусматривает 16 сентября 2024, 13:52
Комитет Рады поддержал законопроект, который изменит условия продажи госбанков 16 сентября 2024, 11:46
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте