У Kyivstar визнали, що їх плани забезпечення автономної роботи далекі від вимог Держспецзв’язку

Найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар" у другому кварталі 2025 року планує збільшити час автономної роботи до шести годин на 30% мережі.

Як повідомив президент компанії Олександр Комаров, зараз 65% мережі можуть працювати в автономному режимі до чотирьох годин, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз приблизно 65% мережі - це стійкість 4 години і залишок - це приблизно 2 години", - сказав він на конференції Global Outlook: Fostering unity, організованій Європейською бізнес асоціацією.

Як повідомлялося, згідно з новими вимогами Держспецзв’язку, мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 год, замість 4 год як було раніше.

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Крім того, до 1 жовтня 2024 року не менше 60% базових станцій операторів повинні бути забезпечені автономним резервним живленням, щоб відповідати новій нормі. До 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – не менше 100%.

Відповідно, згідно з заявами Комарова, "Київстару" не вдасться виконати вимоги Держспецзв’язку.

Водночас, Комаров зазначив, що "Київстар" орієнтується на вимоги Держспецзв'язку про забезпечення автономності базових станцій протягом 10 годин, але найближчим часом досягнення цього показника не видається реалістичним.

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"Я не можу сказати, що ми їх виконуємо, ми рухаємося в цей бік. Можливо, не 10 годин, а 6 годин", - сказав він.

Нагадаємо:

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оновив вимоги робити базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.