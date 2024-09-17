Рада підтримала збільшення податків у першому читанні
Вівторок, 17 вересня 2024, 13:59 -
Верховна Рада проголосувала за законопроєкт #11416-д про підвищення податків у першому читанні.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Так, новий пакет податків передбачає наступні норми:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
- встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи;
- підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП;
- авансові внески на АЗС;
- встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
- встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.
На 2024 рік такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 млрд грн, і 137 млрд грн наступного 2025 року.
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Нагадаємо:
Податковий комітет Верховної Ради рекомендував до повторного першого читання нову версію урядового законопроекту про підвищення податків №11416-д.
У законопроєкт про підвищення податків №11416-д хочуть додати пункт про оподаткування прибутків банків, але НБУ та Мінфін категорично проти цього.
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Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 млрд гривень до бюджету.
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