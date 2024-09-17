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Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Вівторок, 17 вересня 2024, 13:59 - Артур Крижний

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт #11416-д про підвищення податків у першому читанні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, новий пакет податків передбачає наступні норми:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
  • встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи;
  • підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП;
  • авансові внески на АЗС;
  • встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
  • встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

На 2024 рік такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 млрд грн, і 137 млрд грн наступного 2025 року.

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Нагадаємо:

Податковий комітет Верховної Ради рекомендував до повторного першого читання нову версію урядового законопроекту про підвищення податків №11416-д.

У законопроєкт про підвищення податків №11416-д хочуть додати пункт про оподаткування прибутків банків, але НБУ та Мінфін категорично проти цього.

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Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 млрд гривень до бюджету.

податки Рада
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