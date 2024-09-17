Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт #11416-д про підвищення податків у першому читанні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, новий пакет податків передбачає наступні норми:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи;

підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП;

авансові внески на АЗС;

встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;

встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

На 2024 рік такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 млрд грн, і 137 млрд грн наступного 2025 року.

Реклама:

Нагадаємо:

Податковий комітет Верховної Ради рекомендував до повторного першого читання нову версію урядового законопроекту про підвищення податків №11416-д.

У законопроєкт про підвищення податків №11416-д хочуть додати пункт про оподаткування прибутків банків, але НБУ та Мінфін категорично проти цього.

Реклама:

Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 млрд гривень до бюджету.