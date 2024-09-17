Міноборони оголосило про масштабні перевірки організації харчування ЗСУ
Міністерство оборони перевіряє систему організації харчування військових на північному, східному та південному напрямках.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Згідно з повідомленням, до перевірок залучено представників Міноборони, ЗСУ, Державного оператора тилу, а також фахівців ветеринарної медицини.
"Інспекція охоплює всі ключові етапи – від умов зберігання продуктів на складах постачальників до безпосередньої організації процесу харчування у військових частинах, які виконують бойові завдання", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
"Такі перевірки здійснюватимуться регулярно в різних регіонах України без попередження військових частин та постачальників", - додали в міністерстві.
Нагадаємо:
Міністерство оборони України у серпні повернуло постачальникам для усунення недоліків майже 230 тисяч одиниць товару, який не відповідає вимогам, на понад 550 млн грн.