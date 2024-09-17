Співзасновник monobank вважає, що бізнес програв дискусію про підвищення податків

Після того, як Рада підтримала підвищення податків у першому читанні, бізнес України зазнав поразки в дискусії з урядом щодо цього питання.

Таку думку висловив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Раніше, Верховна Рада у першому читанні підтримала збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році та на 137 млрд у 2025 році.

"Тепер вже можна з упевненістю сказати, що у дискусії бізнесу та уряду про підвищення податків бізнес програв. І як вишенька на торті активним учасникам спротиву виписали податок 50% заднім числом", - каже він.

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Гороховський підкреслив, що "коли бізнес програє, то не виграє ніхто".

Нагадаємо:

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт #11416-д про підвищення податків у першому читанні.

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