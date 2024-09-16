Комитет ВР вернул 50% налога на прибыль банков в налоговый законопроект
Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал к повторному первому чтению новую версию правительственного законопроекта о повышении налогов №11416-д.
Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.
Так, обновленная версия пакета налогов предусматривает следующие нормы:
- повышение военного сбора с 1,5% до 5%;
- увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП;
- авансовые взносы на АЗС;
- 1% на всех форм ФЛП 3-й группы;
- 25% прибыли на финучреждения;
- помесячная отчетность НДФЛ (для эконом.бронирования);
- 50% налог на прибыль банков в 2024 году.
На этот год такие налоговые изменения принесут госбюджету 58 млрд в 2024 году, и 137 млрд грн в следующем 2025 году.
Кроме того, по его словам, Минфин все же согласился на налог для банков.
Напомним:
В законопроект о повышении налогов №11416-д хотят добавить пункт о налогообложении прибыли банков, но НБУ и Минфин категорически против этого.
Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект по увеличению налогов, которые должны были привлечь 30 млрд гривен в бюджет.
Финансовый комитет рекомендовал сокращенный правительственный законопроект по повышению налогов к первому чтению в Верховной Раде.
В новой версии налогового законопроекта убрали некоторые пункты налогообложения и добавили новые - 50% налога на прибыль для банков на 2024 год и повышение его до 25% для небанковских финкомпаний.