Комитет ВР вернул 50% налога на прибыль банков в налоговый законопроект

Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал к повторному первому чтению новую версию правительственного законопроекта о повышении налогов №11416-д.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Так, обновленная версия пакета налогов предусматривает следующие нормы:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП;

авансовые взносы на АЗС;

1% на всех форм ФЛП 3-й группы;

25% прибыли на финучреждения;

помесячная отчетность НДФЛ (для эконом.бронирования);

50% налог на прибыль банков в 2024 году.

На этот год такие налоговые изменения принесут госбюджету 58 млрд в 2024 году, и 137 млрд грн в следующем 2025 году.

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Кроме того, по его словам, Минфин все же согласился на налог для банков.

Напомним:

В законопроект о повышении налогов №11416-д хотят добавить пункт о налогообложении прибыли банков, но НБУ и Минфин категорически против этого.

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Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект по увеличению налогов, которые должны были привлечь 30 млрд гривен в бюджет.

Финансовый комитет рекомендовал сокращенный правительственный законопроект по повышению налогов к первому чтению в Верховной Раде.

В новой версии налогового законопроекта убрали некоторые пункты налогообложения и добавили новые - 50% налога на прибыль для банков на 2024 год и повышение его до 25% для небанковских финкомпаний.