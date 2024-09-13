Новости 13 сентября: атака на энергообъекты, проект госбюджета на 2025 год, налогообложение посылок

Об атаке на энергообъекты. За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

О проекте госбюджета. Доходы госбюджета в 2025 году ожидаются на уровне 2 трлн, расходы планируются на уровне 3,6 трлн.

О налогообложении посылок. Депутаты уже работают над законопроектом с отменой таможенных льгот для международных посылок.

Об отключении света. В субботу, 14 сентября, в Украине меры ограничения электроэнергии не прогнозируются.

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Об отказе от газа РФ. Компания Wien Energie GmbH, которая обеспечивает энергией два миллиона человек в столице Австрии и ее окрестностях, заявила, что с 2025 года впервые за последние десятилетия, откажется от российского топлива.

О пенсионном возрасте в Китае. Китай впервые с 1978 года повысит пенсионный возраст, чтобы замедлить сокращение рабочей силы.

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Государство стремится облагать налогом посылки с Aliexpress и Temu. Что это изменит?

Из-за беспошлинного ввоза товаров украинский бюджет ежегодно недополучает миллиарды гривен, но скоро льготный лимит на 150 евро могут пересмотреть.