Один з останніх великих споживачів у Європі відмовляється від газу з Росії

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Компанія Wien Energie GmbH, яка забезпечує енергією два мільйона людей у столиці Австрії та її околицях, заявила, що з 2025 року вперше за останні десятиліття, відмивиться від російського палива.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія отримала 10 терават-годин альтернативних джерел, що еквівалентно приблизно 12% національного споживання, з Північної Африки, та інших світових постачальників скрапленого природного газу.

"Через агресивну війну Росії незалежність від російського газу має вирішальне значення для безпеки постачання. Всі домогосподарства, комерційні клієнти та електростанції будуть працювати на неросійському газі у 2025 році", - заявив керівник фінансового управління Відня Петер Ханке.

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Хоча Wien Energie продовжуватиме закуповувати газ через Центральноєвропейський газовий термінал, у майбутньому вона вимагатиме від трейдерів підтвердження того, що паливо, яке надходить до міста, не походить з Росії. Компанія стверджує, що використовуватиме сертифікати походження, які є захищеними від підробок і базуються на технології блокчейн.

За словами головного виконавчого директора Міхаеля Штребля, компанія також пообіцяла не підвищувати ціни для кінцевих споживачів, навіть якщо альтернативні джерела коштують трохи дорожче, ніж російський газ.

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Постачання газу до Європейського Союзу в 2025 році може містити приховано змішані потоки з Росії, що дасть Москві обхідний шлях, коли закінчиться термін дії поточної транзитної угоди.

Європа намагається відвикнути від російського газу, але кілька східних країн продовжують отримувати його через трубопровід, який перетинає Україну. Ця угода закінчується цього року, що потенційно відрізає такі країни, як Австрія і Словаччина, від близько 15 млрд кубометрів постачань.

Економічна правда