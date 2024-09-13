У суботу в Україні не збираються обмежувати електроенергію
П'ятниця, 13 вересня 2024, 18:04 -
У суботу, 14 вересня, в Україні заходи обмеження електроенергії не прогнозуються.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"Користуйтесь потужними електроприладами у години найвищої сонячної активності – з 10:00 до 16:00", - нагадали в компанії.
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У п'ятницю 13 вересня застосування графіків відключення світла теж не прогнозувалися. А 12 вересня графіки відключення світла запровадили у більшості областей України.
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