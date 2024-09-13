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Ворог атакував енергооб'єкти у шести областях – Міненерго

П'ятниця, 13 вересня 2024, 10:27 - Артур Крижний

За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У Донецькій області під час повітряної тривоги відключались повітряні лінії, внаслідок чого знеструмились кілька підстанцій, побутові споживачі, а також шахти. На момент інциденту загалом у шахтах перебувало 277 працівників, усіх виведено на поверхню. Живлення відновлено.

У Запорізькій області внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію. Споживачі не знеструмлювались.

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У Одеській області через бойові дії вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі.

У Івано-Франківській області внаслідок атаки БПЛА пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.

Економічна правда.

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енергетика
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