Новости 11 сентября: восстановление полноценного движения метро, пожелания МВФ для Украины

О киевском метро: В четверг 12 сентября возобновят полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" - "Теремки" синей ветки метро Киева.

О МВФ: Миссия МВФ согласовала выделение Украине транша в 1,1 млрд долл. Среди дальнейших условий - борьба с уклонением от уплаты налогов, восстановление деятельности независимого наблюдательного совета "Укрэнерго" и аудит НАБУ.

О ЕС и транзите газа: Зависимость ЕС от российского газа сократилась с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году: Блок стран готов к прекращению транзита газа РФ через Украину.

О НБУ и международной помощи: Ожидается, что международные партнеры предоставят льготных кредитов и грантов еще на сумму 13,5 миллиарда долларов до конца 2024 году и 31 млрд долларов в 2025 году.

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Об аукционе: В Украине аукцион на частоты мобильной связи в диапазоне 2100, 2300 и 2600 МГц назначен на 11 ноября 2024 года.

О ВВП: МВФ прогнозирует рост ВВП Украины в 2024 году на уровне 3%, а инфляцию - в 9%.

Эксклюзивы ЭП

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Коллапс с билетами "Укрзализныци": как устроена система их продажи

ЭП собрала самые распространенные вопросы и проблемы, связанные с приобретением билетов на поезда, и попросила "Укрзализныцю" ответить на них.

Удержать гривной. Как поднятие зарплат повлияло на отток кадров из госслужбы

С начала 2024 года стартовала реформа оплаты труда госслужащих, благодаря которой у большинства из них доходы выросли и стали более прозрачными. В структурах, где такое повышение было максимальным, похоже, удалось остановить отток кадров.

Экономическая правда