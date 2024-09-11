ЄС готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну

Залежність ЄС від російського газу скоротилася з 45% у 2021 році до 15% у 2023 році: Блок країн готовий до припинення транзиту газу РФ через Україну.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"Ми раніше імпортували 150 мільярдів кубометрів газу з Росії щороку, а зараз цей обсяг менший ніж 50 мільярдів", - заявила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон.

Згідно із повідомленням, ЄС досяг свого 90-відсоткового зимового показника зберігання газу у серпні, що значно раніше крайнього терміну 1 листопада.

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Європейці також скоротили споживання газу на 18% з 2022 по 2024 рік, що перевищує початково встановлену мету.

За словами єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон, ЄС також готовий до закінчення дії газової транзитної угоди між Україною і Росією цього року.

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Нагадаємо:

Уряд України не веде офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу після завершення чинної угоди.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив упевненість у результаті переговорів між Росією та Україною, щоб забезпечити продовження постачання російського газу через Україну до кількох європейських країн.

Україна не має наміру продовжувати транзитний договір із Росією щодо газу, термін дії якого закінчується наприкінці 2024 року, у разі запиту з Європи готова обговорювати транзит газу інших постачальників через свою ГТС.

Економічна правда.