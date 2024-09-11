МВФ прогнозує зростання ВВП України у 2024 році на рівні 3%, а інфляцію – у 9%

Економічне зростання України у другому півріччі 2024 року сповільниться: за підсумками року зростання реального ВВП становить 3%.

Про це йдеться у прогнозі МВФ.

За прогнозом МВФ, у другому півріччі 2024 року економічне зростання в Україні сповільниться через наслідки атак росіян на енергетичну інфраструктуру, вплив війни на ринок праці та рівень очікувань ділової активності.

Прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2024 року – на рівні 3%, а інфляції – до 9%.

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Вирішення проблеми дефіциту електроенергії напередодні зими є критично важливим і вимагає скоординованих зусиль, у тому числі за участю міжнародних партнерів, йдеться у пресрелізі.

Економічне зростання у 2025 році прогнозується Фондом на рівні 2,5-3,5%. Водночас ризики прогнозу є надзвичайно високими.

Нагадаємо:

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Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у 1,1 млрд дол. Серед подальших умов – боротьба із ухилянням від сплати податків, відновлення діяльності незалежної наглядової ради "Укренерго" та аудит НАБУ.

Економічна правда.