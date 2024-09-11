Колапс з квитками "Укрзалізниці": з якими труднощами стикаються пасажири

Багатьом українцям колись доводилося їхати на верхній "боковушці" плацкартного вагона або біля туалету. Влітку 2024 року придбати квитки навіть на такі, здавалося б, чи не найгірші місця у поїздах "Укрзалізниці" (УЗ) було вкрай важко.

Українці масово скаржилися на відсутність вільних місць в поїздах на різні напрямки. В "Укрзалізниці" проблеми з квитками спочатку пояснювали підвищеним попитом і технічними збоями в роботі застосунку чи сайту, а згодом повідомили про дефіцит вагонів.

ЕП зібрала відповіді на найпоширеніші запитання про купівлю та бронювання квитків, аби зрозуміти, як працює система продажу квитків в УЗ та як підвищити свої шанси потрапити на потрібний потяг.

Коли відкривають продаж квитків на поїзд? Найвищі шанси придбати квиток на поїзд випадають одразу після відкриття продажів. Старт продажів на рейси по Україні починається за 20 діб до відправлення, квитки стають доступні для купівлі о 8:00 годині ранку. Реклама: Щоб знизити пікові навантаження на систему, в "Укрзалізниці" вирішили дещо розмежувати час відкриття продажів на міжнародні та внутрішні рейси. Старт продажів на поїзди польського, словацького та австрійського напрямків розпочинається також за 20 днів до відправлення. Квитки на Польщу можна придбати з 9:00, на Словаччину та Австрію – з 8:00. Купити квиток до Молдови можна за 30 днів до відправлення: продажі стартують о 8:00.

Коли закривають продажі квитків? Придбати квиток на потяг можна аж до моменту відправлення його зі станції. На практиці на сайті "Укрзалізниці" дійсно можна було придбати квиток з Києва за дві хвилини до відправлення поїзда.

Як формується вартість квитків? Вартість проїзного документа складається з вартості квитка, плацкарти, ПДВ (20%), страхового збору (0,17%), плати за продаж проїзного документа (розмір встановлюється перевізником), а також можуть включатися додаткові послуги, як от постільна білизна, напої, багаж тощо. Ставки тарифу квитка і плацкарти у внутрішньому сполученні диференційовані залежно від дальності поїздки, типу вагона (загальний, плацкартний, купейний, люкс, 3-й клас, 2-й клас, 1-й клас), категорії поїзда за швидкістю ("Інтерсіті+", "Інтерсіті", "Регіональний експрес", "Регіональний", "Нічний експрес", "Нічний швидкий", "Нічний пасажирський"), рівнем якості послуг (фірмовий та звичайний). Без черг на кордоні та з єдиним порталом квитків. Як в уряді реформують автобусні перевезення До вартості квитка і плацкарти застосовуються коефіцієнти індексації тарифного регулювання за календарними періодами року (загалом існує 13 періодів), коефіцієнти за днями тижня (0,9 щовівторка та середи і 1,1 – в п'ятницю та неділю). Крім того, залежно від рівня сервісних послуг у поїзді (вагоні), застосовуються так звані коефіцієнти фірмовості, від яких здебільшого і залежить підвищена вартість. Наприклад, якщо у вагоні є кондиціонер, то ціна квитка буде вищою. На його вартість впливають навіть такі не очевидні фактори як нещодавно проведений ремонт вагона або проходження його атестаційної комісії.

За скільки часу можна повернути квиток на поїзд? У проїзному документі вказана загальна вартість квитка. Вона включає страховий збір, ПДВ і додаткові послуги. Біля ціни вказане роз’яснення того, за який пункт сплачується та чи інша сума. Це важливо, адже окремі складові вартості квитка перераховуються по-різному, залежно від часу, за скільки відбувається повернення. У цих роз’ясненнях важливо звернути увагу на два пункти: КВ – квиток і ПЛ – плацкарта. Плацкарта – це частина вартості проїзних документів у всі типи вагонів (зокрема купейні, спальні чи "Інтерсіті"), яка засвідчує право пасажира зайняти окреме пронумероване місце в залізничному вагоні. Саме суми КВ та ПЛ "Укрзалізниця" й повертає пасажиру, коли той здає квиток. Не повертається комісійний збір, а також стягується комісія за повернення. Згідно з правилами УЗ, повернути квиток можна як до відправлення потяга, так і після (наприклад, якщо пасажир не встиг на рейс): якщо до відправлення поїзда залишилося більше доби, то поверненню підлягає повна вартість квитка і плацкарти;





якщо залишилося від 24 до 6 годин – повну вартість квитка та 50% від плацкарти;





якщо залишилося менше 6 годин – повну вартість квитка, а за плацкарту не повертатимуть;





якщо повернення відбувається протягом години після відправлення поїзда, то пасажир може розраховувати лише на 10% від вартості квитка і отримати кошти він може виключно в касі вокзалу;





якщо після відправлення потяга минуло понад годину, то вартість квитків не повертається. Повернуті квитки стають доступними для придбання не відразу. В "Укрзалізниці" кажуть, що час, протягом якого вони знову з'являються у продажу, диференційований. Повернення відбувається з певною затримкою, щоб зменшити можливість шахрайських дій та перекупу квитків.

Що таке претензійне повернення квитків? В "Укрзалізниці" також є опція претензійного повернення квитків – коли здати квиток та отримати назад кошти можна і через понад годину після відправлення поїзда. Претензійне повернення можливе в таких випадках: хвороба або нещасний випадок;





часткове використання квитка (наприклад, якщо пасажир прямував з Києва до Львова, але зійшов у Здолбунові);





повернення квитків, куплених в Україні, але зданих за кордоном;





групове замовлення;





скасування поїздки з вини залізниці;





переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено у квитку (пасажир має отримати різницю у вартості квитка). Зробити таке повернення можна через сайт УЗ. Для цього потрібно вказати контактні дані пасажира, відомості про поїздку (дата, час, місце відправлення тощо), прикріпити квиток, а також описати причину повернення квитка та додати скан-копію документа, яка підтвердить обставини пропуску потяга. Наприклад, у разі хвороби це може бути довідка з медичного закладу.

З якою черговістю з'являються нові квитки? Спочатку доступними для продажу УЗ робить по одному вагону кожного типу (СВ, купейний, плацкартний) у поїзді. Коли у вагоні певного типу залишиться менше чотирьох вільних місць, для продажу відкривається наступний вагон цього ж типу, аж поки всі місця на рейс не розкуплять.

Як розподіляються квитки за станціями? Нерідко виникає ситуація, коли квитків, наприклад, з Києва до Львова на потяг Київ - Перемишль немає, однак можна придбати квиток на цей же потяг до Перемишля. В УЗ пояснили, що на кожну станцію за маршрутом прямування потяга виділяють певну норму місць на всі категорії вагонів, але пріоритет надається продажу з початкової до кінцевої станції, незалежно від того чи це перший, чи інший день продажу квитків. Грошові виплати, житло, транспорт і медицина: які пільги передбачені для Героїв України Водночас в "Укрзалізниці" додали, що вони регулярно проводять аналіз пасажиропотоку та, за можливості, додають вагони до поїздів на популярних напрямках. "За добу до відправлення поїзда зазначене регулювання реалізації норми місць знімається в автоматичному режимі. Інформація про наявність місць постійно оновлюється", – пояснили в УЗ. Іншими словами, якщо з Києва до Львова є 20 квитків, а до Перемишля – 100, то за добу на будь-яку станцію по маршруту їх стає 100.

Чи можуть дві людини придбати квиток на одне й те ж саме місце? Наразі система купівлі квитків на міжнародні напрямки працює так, що одне й те ж місце можуть одночасно оформлювати кілька людей. Через це може виникнути ситуація, коли один з пасажирів зможе придбати квиток, а інший, який оформлював купівлю довше – ні. Останньому система сповістить, що обраний квиток вже придбано. Відтак, пасажиру доведеться оформлювати купівлю іншого місця у поїзді, якщо відповідні квитки ще будуть доступними. В "Укрзалізниці" запевнили, що наразі IT-фахівці шукають шляхи розв'язання цього питання.

Чи може УЗ збільшити кількість квитків на популярні міжнародні напрямки? Перевізник пояснив, що після початку великої війни першочергово закриває потреби в Україні і залучає додаткові пасажирські вагони саме на внутрішніх рейсах. "Із введенням воєнного стану в Україні "Укрзалізниця" забезпечує в повному обсязі потреби держави в першочергових безоплатних перевезеннях з огляду на необхідність оборони країни та гуманітарні цілі (евакуація населення, релокація підприємств, медичні перевезення). Постійно проводиться організація маршрутів евакуаційних поїздів з районів проведення воєнних дій (можливих бойових дій), яка потребує першочергового залучення пасажирських вагонів", – пояснили в УЗ.

Як працює моніторинг квитків? У застосунку "Укрзалізниці" передбачена функція моніторингу квитків на поїзди та напрямки. Коли квитки на необхідний поїзд чи напрямок з’являться у продажу, пасажир одразу отримає сповіщення у застосунку (необхідно обов’язково перевірити, чи вони увімкнені в налаштуваннях профілю). За допомогою функції моніторингу вільних місць у конкретному поїзді пасажир може автоматично придбати квиток ще до того, як він з'явиться у продажі. Для цього потрібно авторизуватися у застосунку за допомогою "Дія.Підпис", вказати дані пасажира та оплатити замовлення. У цьому разі кошти з рахунку списуються ще на етапі створення моніторингу. Однак їх можна повернути, якщо скасувати моніторинг або якщо потрібних квитків не знайдеться. Хто може не платити за комунальні послуги під час війни Моніторинг та автоматичне придбання квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім "Інтерсіті+") та прямого поїзда Київ – Відень. Проте працює функція отримання сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.

Що робити, якщо пасажир-чоловік випадково купив квиток у жіноче купе? Недавно в "Укрзалізниці" стався черговий скандал, коли чоловікові продали квиток у жіноче купе, а провідниця пустила його до вагона. В УЗ кажуть, що "випадково" купити квиток не в те купе не можна, адже для цього потрібно пройти спеціальне підтвердження. Дитячий вагон від "Укрзалізниці": чим він особливий та які умови пропонує Мова йде про попередження, яке з'являється на екрані під час купівлі квитка. Відповідно, чоловік свідомо проігнорував повідомлення, вважають в УЗ. Те ж саме стосується і придбання квитків у дитячий вагон. "У даному випадку пасажир свідомо проігнорував цю вимогу, а отже мав бути не допущений до перевезень у цьому вагоні. Такі випадки рідкісні, але трапляються як виняток. Задачею наших провідників у таких випадках є знайти альтернативне місце для чоловіка в іншому вагоні", – пояснили в "Укрзалізниці".

Як працює бронювання квитків для військових? Ще у 2023 році "Укрзалізниця" запустила спеціальний сервіс бронювання квитків для військових. Тут військовослужбовці можуть купити квиток зі спеціальної окремої броні: ці квитки відсутні у загальному продажі і призначені лише для діючих військовослужбовців. Спеціальна бронь доступна на певний перелік поїздів, які прямують до або з міст, наближених до зони ведення бойових дій. З 2024 року сервіс бронювання став доступним і для родин військових. Заявки на сервісі можна подати від 5 днів до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції, а викупити заброньований квиток в касі не пізніше, ніж за 1 годину до відправлення поїзда. Для того, щоб викупити квиток, потрібно пред’явити касиру дійсний військовий квиток або посвідчення офіцера.