В Україні проведуть аукціон на діапазони частот для мобільного зв'язку

Аукціон на частоти мобільного зв'язку в діапазоні 2100, 2300 і 2600 МГц призначено на 11 листопада 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

"11 вересня 2024 року НКЕК ухвалено рішення "Про надання ліцензій на користування радіочастотним спектром у смугах радіочастот 1935-1950/2125-2140 МГц, 2355-2395 МГц та 2575-2610 МГц для стільникового радіозв'язку із застосуванням процедур аукціону. Дата початку аукціону - 11 листопада 2024 року", - зазначається в повідомленні.

Згідно з цим рішенням, затверджено умови аукціону, умови майбутніх ліцензій, склад конкурсної комісії.

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На аукціоні буде розіграно п'ять лотів у трьох діапазонах радіочастот: 2100 МГц, 2300 МГц і 2600 МГц.

"Оператори мобільного зв'язку зможуть, узявши участь в аукціоні, отримати додатковий радіочастотний спектр для впровадження 4G для поліпшення ємності своїх мереж і якості зв'язку", - розповіли в НКЕК.

Від продажу ліцензій на аукціоні очікується надходження до державного бюджету не менше ніж 3 млрд грн.

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