Почти треть заводов легковых авто в ЕС работала на полмощности в 2023 году

Почти треть заводов легковых авто, принадлежащих пяти крупнейшим автопроизводителям ЕС, выпустили менее половины автомобилей, которые они могут производить.

Об этом сообщает Bloomberg.

Почти треть основных заводов по производству легковых автомобилей пяти крупнейших автопроизводителей Европы - BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и VW - были недозагружены в 2023 году, производя менее половины автомобилей, которые они могут производить.

Сообщается, что закрытие заводов усилит опасения, что регион после отставания от конкурентов столкнется с затяжным спадом.

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Ежегодные продажи в Европе остаются примерно на 3 млн автомобилей ниже допандемического уровня, оставляя заводы незаполненными и ставя под угрозу тысячи рабочих мест.

На автомобильную промышленность приходится более 7% валового внутреннего продукта Европейского Союза и более 13 млн рабочих мест.

Неожиданное замедление спроса на электромобили и усиление конкуренции на ключевых экспортных рынках - США и Китая - означает, что производители должны найти возможности для экономии в Европе, чтобы оставаться конкурентоспособными.

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И после того, как Model Y компании Tesla Inc. стала самой продаваемой моделью в регионе в прошлом году, китайские производители во главе с компанией BYD Co. теперь агрессивно продвигаются в регион.

Напомним:

Volkswagen отказался от ряда трудовых соглашений, включая гарантию сохранения рабочих мест до 2029 года, что повышает вероятность сокращений с 2024 года.

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