Німецький завод Volkswagen скорочує половину потужності: причина

Німецький завод акумуляторів Volkswagen працюватиме в половину потужності через тиск на витрати.

Про це повідомляє Reuters.

Дочірнє підприємство Volkswagen PowerCo, що займається виробництвом акумуляторів, наразі побудує лише одну з двох запланованих виробничих ліній на своєму заводі в Зальцгіттері в Німеччині, оскільки сектор пристосовується до уповільнення попиту на електромобілі.

На фабриці є місце для двох ліній, але будується лише одна, а плани щодо другої призупинено.

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Головний технічний директор групи Томас Шмалл у четвер продемонстрував на засіданні персоналу слайд із планами лише однієї виробничої лінії на заводі загальною потужністю 20 гігават-годин.

Volkswagen раніше заявляв, що завод у Зальцгіттері поступово збільшить потужність до 40 гігават-годин на рік, але не надав часових рамок.

Представник PowerCo сказав, що компанія все ще планує почати виробництво в Зальцгіттері в 2025 році, як і було заплановано.

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Нагадаємо:

Німецький виробник авто Volkswagen розглядає закриття заводу вперше за 87 років існування компанії.

Кабінет міністрів Німеччини погодив запропоноване зниження податків для стимулювання використання електромобілів.