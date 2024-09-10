1,5 мільйона BMW з несправними гальмами поглиблюють промислову кризу в Німеччині

Несправна система гальм стосується 1,5 мільйона автомобілів BMW. Акції компанії впали на 9,6% - це найбільше падіння з березня 2020 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Німецька компанія BMW AG попередила, що відкликання близько 1,5 мільйона автомобілів через несправності в гальмівних системах Continental AG скоротить її прибуток цього року, додавши до промислової кризи в найбільшій економіці Європи.

Зараз автовиробник бачить прибуток значно нижчий, ніж 18,9 млрд дол, про які він повідомляв рік тому, і прогнозує, що його операційна маржа виробництва автомобілів становитиме лише 6%.

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За словами представника BMW, проблема з гальмами може знизити потужність і ефективність систем допомоги. Continental, яка працює над поділом і можливим розміщенням свого автомобільного блоку, заявила, що виною тому несправний електронний компонент. Компанії заявили, що транспортні засоби все ще безпечні для керування.

Акції BMW впали на 9,6%, що стало найбільшим падінням протягом дня з березня 2020 року. Акції Continental впали приблизно на 10% о 15:25. у Франкфурті.

За словами представника BMW, загалом близько 1,2 мільйона автомобілів були доставлені клієнтам і підлягають відкликанню, тоді як близько 320 000 все ще перебувають у виробника.

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Повідомляється, що усунення проблем з гальмівною системою може коштувати Continental до 75 млн євро.

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