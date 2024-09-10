Volkswagen скасовує десятирічні гарантії роботи, відкриваючи шлях для звільнень

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Volkswagen відмовився від низки трудових угод, включаючи гарантію збереження робочих місць до 2029 року, що підвищує ймовірність скорочень з 2024 року.

Про це повідомляє Reuters.

Volkswagen відмовився від низки трудових угод, включаючи гарантію збереження робочих місць до 2029 року на шести німецьких заводах, що свідчить про ріст ймовірності скорочень з 2024 року, яким представники робітників пообіцяли чинити опір.

Однак звільнення з експлуатаційних причин також будуть можливими вперше за десятиліття.

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Провідний європейський автовиробник скасовує гарантії зайнятості, що існували десятиліттями, в рамках програми скорочення витрат, що спричинило конфлікт з робітниками, оскільки Volkswagen намагається конкурувати з дешевшими азійськими конкурентами.

Цей крок Volkswagen зробив після загрози закриття заводів на німецькій землі вперше за свою 87-річну історію, що викликало шок у світовому автомобільному секторі та занепокоєння німецького уряду на найвищому рівні.

"Ми повинні дозволити Volkswagen AG знизити витрати в Німеччині до конкурентоспроможного рівня, щоб інвестувати в нові технології та нові продукти за рахунок власних ресурсів", - заявив директор з праці компанії Гуннар Кіліан.

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Зазначається, що профспілка IG Metall раніше заявляла, що може розглянути можливість переходу на чотириденний робочий тиждень як альтернативу закриття заводів, повторюючи заходи зі скорочення витрат, що вже застосовувалися в 1990-х роках.

Проблеми Volkswagen виникли в період економічної невизначеності, слабкого зростання, підвищення цін на енергоносії та питань щодо торговельних зв'язків з прибутковим китайським ринком, які ставлять під сумнів німецьку модель консенсусних промислових відносин.

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Європейська автомобільна промисловість може зіткнутися зі штрафами в розмірі 15 мільярдів євро за викиди вуглецю через уповільнення попиту на електромобілі.

Німецький завод акумуляторів Volkswagen працюватиме в половину потужності через тиск на витрати.

Німецький виробник авто Volkswagen розглядає закриття заводу вперше за 87 років існування компанії.