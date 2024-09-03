Volkswagen може вперше закрити завод в Німеччині: причини

Getty Images

Німецький виробник авто Volkswagen розглядає закриття заводу вперше за 87 років існування компанії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Volkswagen AG розглядає питання про закриття заводу в Німеччині вперше за свою 87-річну історію, що відображає глибокі проблеми, які охопили європейську автомобільну промисловість.

Продажі автомобілів в Європі все ще майже на п'яту частину нижчі від допандемічного рівня, виробники, включаючи VW, Stellantis NV і Renault SA, експлуатували понад 30 заводів на рівнях, які аналітики вважають збитковими. Це охоплює і найбільший в Європі завод Volkswagen у Вольфсбурзі.

Реклама:

В повідомленні зазначають, що причини зрозумілі: спроби Європи конкурувати з китайськими конкурентами та Tesla Inc. у виробництві електромобілів зазнають невдачі.

На відміну від США, автомобільна промисловість ЄС продовжила підтримувати високовартісні заводи після глобальної фінансової кризи. Масштабні інвестиції, необхідні для того, щоб конкурувати з електромобілями, втрата дешевої російської енергії та погіршення перспектив у Китаї означають, що ці дні добігають кінця.

Зазначається, що акції Volkswagen наближаються до мінімумів, досягнутих після дизельної кризи 2015 року. Тоді компанія відреагувала агресивними інвестиціями в електромобілі. Але вони не окупилися.У липні група знизила свої прогнози на рік після того, як продажі скоротилися в першому півріччі.

Реклама:

Витрати на нові моделі підштовхнули чистий грошовий потік автомобільного сектору до від'ємного значення - порівняно з позитивним показником у 2,5 млрд євро (2,8 млрд дол) роком раніше.

Компанія показала, що переходить до режиму скорочення штатів, у липні, коли розкішний бренд Audi оголосив про плани скоротити 90% з 3 000 працівників на заводі в Брюсселі.

Повідомляється, що європейські автовиробники неохоче вступили в гонку електромобілів, недооцінюючи нових суперників і темпи змін.

Нагадаємо:

Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.

Європейська комісія знизила запланований тариф на імпорт автомобілів Tesla, вироблених в Китаї, до 9%.

У червні китайські бренди захопили 11% європейського ринку електромобілів, зафіксувавши рекордну кількість реєстрацій.