1,5 миллиона BMW с неисправными тормозами усугубляют промышленный кризис в Германии

Неисправная система тормозов касается 1,5 миллиона автомобилей BMW. Акции компании упали на 9,6% - это самое большое падение с марта 2020 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Немецкая компания BMW AG предупредила, что отзыв около 1,5 миллиона автомобилей из-за неисправностей в тормозных системах Continental AG сократит ее прибыль в этом году, добавив к промышленному кризису в крупнейшей экономике Европы.

Сейчас автопроизводитель видит прибыль значительно ниже, чем 18,9 млрд долл, о которых он сообщал год назад, и прогнозирует, что его операционная маржа производства автомобилей составит лишь 6%.

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По словам представителя BMW, проблема с тормозами может снизить мощность и эффективность систем помощи. Continental, которая работает над разделением и возможным размещением своего автомобильного блока, заявила, что виной тому неисправный электронный компонент. Компании заявили, что транспортные средства все еще безопасны для управления.

Акции BMW упали на 9,6%, что стало самым большим падением в течение дня с марта 2020 года. Акции Continental упали примерно на 10% в 15:25. во Франкфурте.

По словам представителя BMW, в общей сложности около 1,2 миллиона автомобилей были доставлены клиентам и подлежат отзыву, тогда как около 320 000 все еще находятся у производителя.

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Сообщается, что устранение проблем с тормозной системой может стоить Continental до 75 млн евро.

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