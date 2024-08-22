BMW вперше обігнав Tesla за продажем електромобілів у Європі

Продажі повністю електричних BMW у ЄС зросли приблизно на третину в липні. Постачання Tesla скоротилися на 16%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Німецький концерн BMW AG вперше випередив американську компанію Tesla за продажу електромобілів у Європейському Союзі.

Повідомляється, що продажі повністю електричних BMW у ЄС у липні зросли приблизно на третину – до 14 869 одиниць. Постачання Tesla скоротилися на 16% – до 14 561 одиниці.

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Tesla, як і раніше, домінує у річному рейтингу продажів регіону, однак у липні BMW став першим виробником автомобілів класу люкс, якому вдалося обігнати Tesla.

Загалом європейські покупці автомобілів зареєстрували 139 300 нових електромобілів, що на 6% менше, ніж у липні 2023 року.

Попит на електромобілі в Європі знижується після того, як такі країни, як Німеччина та Швеція скасували або скоротили субсидії, що змусило виробників відмовитися від своїх амбіцій у галузі електромобілів.

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BMW вдалося переламати тенденцію завдяки сталому попиту на електромобілі, включаючи i4 і iX1, які перевершили продажі моделі Mercedes і Audi схожого розміру.

Tesla Model Y зберегла свій титул найпопулярнішої електричної моделі в Європі в першій половині року, але постачання моделі, випущеної понад чотири роки тому, йдуть на спад.

Нагадаємо:

Кількість нових електромобілів, зареєстрованих в ЄС китайськими автовиробниками в липні скоротилося на 45% порівняно з червнем.

Європейська комісія знизила запланований тариф на імпорт автомобілів Tesla, вироблених в Китаї, до 9%.