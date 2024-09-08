Автомобільний сектор ЄС може отримати мільярдні штрафи через менші продажі електромобілів

Getty Images

Європейська автомобільна промисловість може зіткнутися зі штрафами в розмірі 15 мільярдів євро за викиди вуглецю через уповільнення попиту на електромобілі.

Про це заявив в суботу генеральний директор Renault Лука де Мео, передає Reuters.

"Якщо електромобілі залишаться на сьогоднішньому рівні продажів, європейській промисловості, можливо, доведеться заплатити 15 мільярдів євро штрафів або відмовитися від виробництва понад 2,5 мільйона автомобілів", - сказав де Мео в інтерв'ю радіостанції France Inter.

Перевищення лімітів викидів CO2 може призвести до штрафів у розмірі 95 євро за кожний понаднормовий викид CO2 г/км, помножений на кількість проданих автомобілів. Для великих автовиробників це може призвести до штрафів у сотні мільйонів євро.

Реклама:

Він зазначив, що швидкість нарощування виробництва електромобілів становить половину від цілей, які б лдощволили не платити штраф.

"Нам потрібно дати трохи гнучкості. Встановлювати терміни і штрафи без можливості зробити це більш гнучким - дуже, дуже небезпечно", - додав де Мео.

Нагадаємо:

Реклама:

Німецький завод акумуляторів Volkswagen працюватиме в половину потужності через тиск на витрати.

Економічна правда