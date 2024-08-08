Вечером четверга энергетики ограничат потребление электроэнергии для бизнеса
Четверг, 8 августа 2024, 15:50 -
В четверг энергетики будут применять 1 очередь отключений электроэнергии для промышленности и бизнеса с 17:00 до 22:00.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"8 августа с 17:00 до 22:00 будут применены ограничения потребления для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будет задействована одна очередь графика ограничения мощности.
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В то же время потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности ограничиваться не будет.
Причины применения ограничений:
- дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками;
- высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30С на юге и востоке страны.
Энергетики попросили рационально потреблять электроэнергию с 16:00 до 23:00.
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