Вечером четверга энергетики ограничат потребление электроэнергии для бизнеса

В четверг энергетики будут применять 1 очередь отключений электроэнергии для промышленности и бизнеса с 17:00 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"8 августа с 17:00 до 22:00 будут применены ограничения потребления для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет задействована одна очередь графика ограничения мощности.

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В то же время потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности ограничиваться не будет.

Причины применения ограничений:

дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками;

высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30С на юге и востоке страны.

Энергетики попросили рационально потреблять электроэнергию с 16:00 до 23:00.

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