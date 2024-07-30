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Бойко: наступні три місяці можуть пройти з мінімальними обмеженнями світла

Вівторок, 30 липня 2024, 09:27 - Артур Крижний

За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.

Про це повідомив член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко в телеефірі.

За його словами, завдяки погоді й зниженню температури генеруючої електроенергії в системі побільшало і зараз Україна перебуває в відносному енергобалансі.

"Якщо не буде зовнішніх впливів, ми в цьому балансі повинні прожити наступні три місяці. Це означає, що якщо обмеження і будуть виникати, вони будуть мати незначний характер", - заявив Бойко.

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Він підкреслив, що зараз все рухається у бік тих оцінок, які давали енергетики у травні.

Нагадаємо:

Відновити усі енергооб'єкти до початку опалювального сезону, які пошкодили росіяни, не вдасться.

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Компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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