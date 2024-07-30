Бойко: наступні три місяці можуть пройти з мінімальними обмеженнями світла

За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.

Про це повідомив член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко в телеефірі.

За його словами, завдяки погоді й зниженню температури генеруючої електроенергії в системі побільшало і зараз Україна перебуває в відносному енергобалансі.

"Якщо не буде зовнішніх впливів, ми в цьому балансі повинні прожити наступні три місяці. Це означає, що якщо обмеження і будуть виникати, вони будуть мати незначний характер", - заявив Бойко.

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Він підкреслив, що зараз все рухається у бік тих оцінок, які давали енергетики у травні.

Нагадаємо:

Відновити усі енергооб'єкти до початку опалювального сезону, які пошкодили росіяни, не вдасться.

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Компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму.

Економічна правда.