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Шмигаль назвав причини покращення ситуації зі світлом

Вівторок, 30 липня 2024, 16:24 - Артур Крижний

Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури.

Про це заявив прем`єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Але ми продовжуємо підготовку до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що за програмами підтримки розбудови розподіленої генерації є перші кредитування бізнесу та фізичних осіб.

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"Спостерігаємо стійкий попит на пільгове кредитування, як з боку малих та середніх підприємців, так і з боку домогосподарств", - додав урядовець.

Нагадаємо:

В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері, і перенести його у день.

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За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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