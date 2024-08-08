Россия и Китай с осени могут перейти на бартер в торговле - Reuters

Россия и Китай с осени могут перейти на бартер во взаимной торговле из-за проблем с банковскими платежами из-за западных санкций.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Двусторонние задержки платежей были на повестке дня во время визита Путина в Китай в мае, и хотя появились обходные пути, такие как использование небольших региональных китайских банков, деятельность которых Вашингтону труднее обнаружить, проблемы с платежами остаются.

Бартерная торговля позволила бы Москве и Пекину обойти проблемы с платежами, уменьшить внимание западных регуляторов к их двусторонним операциям и ограничить валютные риски.

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Россия разрабатывает правила бартерной торговли, и российские источники, с которыми общалось агентство Reuters, предполагают, что Китай делает то же самое.

Топ-менеджер крупного российского банка сообщил о подготовке бартерной схемы, но отказался раскрыть детали.

Один из источников, который работает в сфере платежей, сообщил, что обсуждается торговля с Россией продуктами питания.

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Если бартер между Китаем и Россией начнется, то это будет впервые за 30 лет, отмечает агентство. От таких схем отказались из-за развития банковского сектора.

Бартерная торговля предлагает выход из огромных проблем с оплатой как санкционных, так и гражданских товаров, заявил источник в российском правительстве.

Справка. Бартер в международной торговле - это прямой обмен товарами или услугами между двумя странами без использования денежных средств. Это может быть альтернативой традиционной системе экспорта и импорта, особенно в ситуациях, когда одна из стран имеет ограниченный доступ к иностранной валюте или когда существуют торговые барьеры.

Напомним:

Банки в странах, торгующих с Россией, все чаще задерживают или срывают платежи, опасаясь вторичных санкций.

Визит Владимира Путина в Китай в прошлом месяце помог обеспечить обе страны платежными альтернативами для обхода санкций.

После введения санкций США Московская биржа фактически превратилась в "обменный пункт", где единственной ключевой валютой стал китайский юань.

Китайские покупатели сжиженного газа требуют скидок на грузы из России даже от компаний, не занесенных в санкционные списки.

Китай с 1 июля ужесточил экспортный контроль над продукцией, которая может использоваться в военной промышленности РФ и товарах двойного назначения.

Российская "дочка" китайского Bank of China с 24 июня приостановила все операции с банками РФ из-за американских санкций.

Экономическая правда.