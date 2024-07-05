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В Росії проблеми з імпортом китайських товарів через посилення контролю зі сторони Китаю

П'ятниця, 5 липня 2024, 14:55 - Олексій Артемчук
 
getty images

Китай з 1 липня посилив експортний контроль над продукцією, яка може використовуватися у військовій промисловості РФ та товарах подвійного призначення.

Про це повідомляє The Moskow Times.

Повідомляється, що для експорту вибраної продукції з 1 липня потрібен дозвіл Міністерства торгівлі Китаю або ліцензія на експорт товарів подвійного призначення. Нові вимоги запроваджуються для всіх експортерів КНР. 

До списку обмежень потрапило  – обладнання, програмне забезпечення, технології, запчастини, комплектуючі, двигуни для авіації та космонавтики; компоненти для виробництва газових турбін; частина устаткування і софту для ливарної та металургійної промисловості; будь-яка проєктна і технологічна документація для цих галузей. 

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Зазначається, що це вже ускладнило доставку в РФ промислового обладнання і техніки, скаржаться російські імпортери. Деякі з них уже зіткнулися через це з проблемами.

В повідомленні йдеться, що перше, що відіб'ється практично на всіх поставках до Росії, – це затягування термінів. Тепер набагато більше вантажів будуть оглядатися митниками. Раніше в російських імпортерів оглядали добре якщо один контейнер із 50.

Крім того, огляди ставлять під загрозу сірі та чорні схеми поставок - коли під виглядом однієї продукції декларується інша – наприклад, запчастини до літаків їдуть як пластикові тазики або взагалі не декларується частина вантажу.

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів Німеччини заблокував запланований продаж Volkswagen підрозділу газових турбін китайській компанії, при цьому міністри послалися на міркування безпеки.

Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.

Китай РФ імпорт експорт товари
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