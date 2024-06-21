Росія і Китай знайшли обхідні шляхи для проведення платежів, попри санкції США

Візит Володимира Путіна до Китаю минулого місяця допоміг забезпечити обидві країни платіжними альтернативами для обходу санкцій.

Про це повідомляє Reuters.

Після візиту Путіна в прикордонних регіонах Китаю були створені спеціально уповноважені банки, які дозволяють російським фірмам відкривати рахунки нерезидентів.

Цей крок став більш важливим після того, як проти шанхайської філії російського ВТБ банку були введені санкції.

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Що призвело до звуження можливостей російсько-китайської торгівлі, адже це була єдина філія російського банку в Китаї.

У 2023 році товарообіг між Росією та Китаєм зріс до рекордних 240 мільярдів доларів. Та підтримка цього важливого для Кремля потоку залежить від забезпечення безперебійних платежів.

Обхідний шлях, який передбачає залучення менших регіональних банків, що поки що можуть залишатися поза увагою американських санкцій, демонструє, як Москва і Пекін змушені вдаватися до дедалі складніших кроків, щоб забезпечити продовження двосторонніх платежів.

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Водночас ці дії потенційно наражають малі китайські фінансові фірми на американські санкції, оскільки вони намагаються обійти обмеження.

Однак вікно для здійснення ними платежів для російських компаній може звужуватися. Зазначається, що міністерство фінансів США працює над виявленням менших банків, які все ще допомагають обробляти транзакції, що посилюють російський ВПК.

Найбільший приватний кредитор Росії, Альфа-банк, вже кілька місяців працює над відкриттям двох китайських філій, у Шанхаї та Пекіні, але марно.

Це не завадило йому рекламувати свої повноваження в Китаї за допомогою величезного червоного надувного дракона, що прикрашав його стенд на економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

Ніхто в Китаї не готовий потрапити під вторинні санкції та втратити світовий ринок лише через Росію.

Тому російські компанії тепер можуть або відкрити рахунок не резидента в китайському банку, або створити китайську дочірню компанію і відкрити рахунки всередині країни.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів США виявило понад десяток схем ухиляння Росії від санкцій проти її військово-промислової бази та наклало обмеження на понад 90 іноземних осіб і компаній, насамперед із Китаю та Туреччини.

США оголосили про розширення санкційного переліку проти РФ, додавши до нього понад 30 фізичних осіб і понад 200 юридичних осіб. Санкції, зокрема, запровадили щодо Національного клірингового центру та Московської біржі.