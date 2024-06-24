Російська "дочка" найбільшого банку Китаю згортає роботу з банками РФ через санкції

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Російська "дочка" китайського Bank of China з 24 червня призупинила всі операції з банками РФ через американські санкції.

Про це повідомляє російський Комерсант.

Єдина російська дочірня структура найбільшого китайського банку Bank of China з 24 червня перестає обробляти платежі в юанях від російських банків, які перебувають у списку санкцій США.

Зазначається, що присутні в Росії "дочки" китайських банків після занесення Московської біржі до списку санкцій 12 червня призупинили розрахунки в доларах і євро, залишивши юані та рублі.

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Bank of China є опорною розрахунковою кредитною організацією для китайського бізнесу, держструктур та великих російських компаній.

На російському ринку "дочка" Bank of China посідає друге місце за розміром активів серед дочірніх структур китайських банків - 6,7 млрд дол на кінець першого кварталу 2024 року.

Повідомляється, що останнім часом платежі дедалі частіше проводять через небанківських платіжних агентів, що робить весь ланцюжок транзакцій менш прозорим, адже уникає уваги регуляторів.

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При цьому працювати з непідсанкційними кредитними організаціями Росії Bank of China поки що продовжує.

Нагадаємо:

Візит Володимира Путіна до Китаю минулого місяця допоміг забезпечити обидві країни платіжними альтернативами для обходу санкцій.

Міністерство фінансів США виявило понад десяток схем ухиляння Росії від санкцій проти її військово-промислової бази та наклало обмеження на понад 90 іноземних осіб і компаній, насамперед із Китаю та Туреччини.