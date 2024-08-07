Остановка добычи газа на одном из крупнейших месторождений стоила Украине 3 миллиарда

Аннулирование лицензии в декабре прошлого года на добычу газа на Сахалинском месторождении привело к убыткам, которые могут оцениваться в примерно 3 миллиарда гривен.

Об этом сообщила глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума.

Так, потери от прекращения добычи оцениваются минимум в миллиард гривен: речь о договоре управления с АРМА, а также налоги и местные сборы. Общие убытки из-за остановки - 3 миллиарда гривен.

АРМА уже обратилась в правоохранительные органы с целью привлечения виновных лиц к ответственности за ущерб.

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Справка. "Сахалинка" - одна из крупнейших площадок углеводородов в Украине, расположенная в Харьковской области. Ее доказанные запасы - около 15 млрд куб м газа, 1,7 млн тонн газового конденсата и примерно столько же нефти.

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Напомним:

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Шестой апелляционный административный суд разрешил компании "Укрнефтебурение", которая была отчуждена у Игоря Коломойского, возобновить добычу на Сахалинском месторождении.

"Нафтогаз" надеется, что Сахалинское газовое месторождение возобновит работу к концу 2024 года.

В конце 2023 года Государственная служба геологии и недр аннулировала специальное разрешение №6349 от 10 июля 2019 года, предоставленное "Укрнефтебурению" с целью добычи углеводородов Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения. Спецразрешение прекратили во исполнение постановления Шестого апелляционного административного суда.

По решению суда акции одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины, "Укрнефтебурение", были переданы в управление АРМА.

За 6 месяцев простоя ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" государство потеряло 2,46 млрд грн налогов.

Экономическая правда.