Экс-владельцы Сахалинского месторождения подали в суд на отмену ареста имущества

Бывшие владельцы Сахалинского месторождения JKX Ukraine B.V. подали апелляцию в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на отмену ареста их имущества.

Источники: Собеседники ЭП в ГБР, АРМА.

Так, источник отметил, что бывшие владельцы Сахалинского месторождения подали апелляцию через своего адвоката: они просят ВАКС отменить арест их имущества и не передавать его в АРМА.

Эту информацию официально подтвердили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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"В четверг, 8 августа, Высший антикоррупционный суд будет рассматривать заявление бывших владельцев Сахалинского месторождения об отмене ареста имущества и передаче имущественных прав в АРМА", - заявила глава агентства Елена Дума.

Дума отметила, что АРМА готово к этому заседанию и "будет продолжать отстаивать интересы государства".

Справка. "Сахалинка" - одна из крупнейших площадок углеводородов в Украине, расположенная в Харьковской области. Ее доказанные запасы - около 15 млрд куб м газа, 1,7 млн тонн газового конденсата и примерно столько же нефти. Реклама:

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Напомним:

Шестой апелляционный административный суд разрешил компании "Укрнефтебурение", которая была отчуждена у Игоря Коломойского, возобновить добычу на Сахалинском месторождении.

"Нафтогаз" надеется, что Сахалинское газовое месторождение возобновит работу к концу 2024 года.

В конце 2023 года Государственная служба геологии и недр аннулировала специальное разрешение №6349 от 10 июля 2019 года, предоставленное "Укрнефтебурению" с целью добычи углеводородов Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения. Спецразрешение прекратили во исполнение постановления Шестого апелляционного административного суда.

По решению суда акции одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины, "Укрнефтебурение", были переданы в управление АРМА.

За 6 месяцев простоя ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" государство потеряло 2,46 млрд грн налогов.

Экономическая правда.