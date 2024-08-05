Бизнес предлагает больше сосредоточиться на детенизации вместо повышения налогов 

В правительственном законопроекте № 11416 о повышении ставок некоторых налогов и введении новых отсутствуют меры борьбы с теневой экономикой и меры по повышению эффективности работы ГНС.

Об этом говорится в заявлении Украинской рады бизнеса (УРБ).

Кроме того, в УРБ считают, что введение новых видов налогов значительно обременит бизнес и государственные органы дополнительными формами отчетности, необходимостью внедрения новых процедур администрирования и контроля, и повлечет дополнительное фискальное давление на украинский бизнес.

В совете считают, что такие факторы приведут к дискриминации добросовестного бизнеса и будут способствовать росту теневой экономики.

Реклама:

Специалисты УРБ предлагают направить поиск дополнительных поступлений в следующих направлениях:

Активизация мер по борьбе с теневой экономикой и повышение эффективности работы контролирующих органов,

обеспечить полную перезагрузку Таможенной и Налоговой служб комиссиями с решающим голосом международных экспертов для минимизации "теневых схем" и наполнения бюджета, установить эффективные КРІ для БЭБ, ГНС, ГТС, и обеспечить ежегодное оценивание потерь от различных налогов по методологии tax gap;

улучшить администрирование налога на недвижимое имущество и использовать весь потенциал этого налога;

максимально автоматизировать процессы налогового администрирования.

Сокращение расходов общегосударственного бюджета Привлечение бизнес-ассоциаций к наработке нового проекта закона и проработать варианты для поиска других источников поступлений в бюджет.

Компании-члены Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) тоже выступают за усиление мер по детенизации экономики для наполнения госбюджета вместо предлагаемого в законопроекте № 11416 повышения ставок некоторых налогов и введения новых, сообщается на сайте ассоциации.

"По мнению участников ассоциации, пока правительство не использует потенциал теневой экономики сложно с пониманием воспринимать дополнительные налоги исключительно на белый бизнес. Детенизация может высвободить дополнительные миллиарды гривен в государственный бюджет", - говорится в сообщении ЕБА в понедельник.

Реклама:

Отмечается, что по оценкам исследования Института социально-экономической трансформации в 2023 году потенциальные потери доходов бюджета от "тени" составляют около 400 млрд грн. В частности, больше потерь от контрабанды на границе - 80-150 млрд грн, зарплат в конвертах - 70-110 млрд грн, контрафакта и нелегальной торговли - 46-51 млрд грн.

"Поэтому мы хотели бы обратить внимание на неисчерпаемый фискальный потенциал теневой экономики. В то же время хотим подчеркнуть, что без реформы таможни, полноценного перезапуска БЭБ и эффективной работы правоохранительных органов результативная борьба с тенью невозможна", - заявили в ЕБА.

"Экономическая правда" ранее подробнее описала предложенные налоговые "ноу-хау": Надо финансировать войну. Какие налоги вырастут

Напомним:

Дефицит бюджета составляет 500 млрд гривен: если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с выплатами военным.

Торгово-промышленная палата Украины призывает воздержаться от законопроекта №11416, который повышает существующие и вводит новые ставки военного сбора.

Ранее, против законопроекта высказался основатель Ajax Systems Александр Конотопский: "Налоги поднимать нельзя. Это архитектурная вещь. Ни граждане, ни бизнес к этому не готовы".

Вместе с ним, свое отношение к правительственному предложению высказал соучредитель monobank Олег Гороховский:

"Сейчас слушай ... Тот, кто придет к тебе, с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель", - написал он на фейсбук-странице.

На вопрос, как находили средства во время предыдущих войн, Гороховский написал, что "расстреливали тех, кто ворует и мародерствует во время войны".

Новый законопроект об изменениях в налоги существенно дискриминировать добросовестных прозрачных налогоплательщиков, терпя налоговых "уклонистов" и увеличивая теневую экономику, считают в Американской торговой палате в Украине.

Экономическая правда.