Правительственный пакет повышения налогов имеет угрожающие нормы для экономики - ТПП

Торгово-промышленная палата Украины призывает воздержаться от законопроекта №11416, который повышает существующие и вводит новые ставки военного сбора.

Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП).

Эксперты ТПП пришли к выводу, что законопроект содержит ряд крайне угрожающих норм для стабильной работы предпринимателей и экономики. Налоговые "ноу-хау" приведут к усилению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков и поощрят рост теневой экономики.

Более рациональным решением, по мнению экспертов ТПП, был бы поиск резервов за счет повышения эффективности работы органов контроля, разрушения действующих схем уклонения от налогообложения, автоматизация бизнес-процессов и временного повышения ставок существующих налогов.

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"Другим важным решением было бы сокращение второстепенных расходов общегосударственного бюджета", - добавили в пресс-службе.

Дополнительным вариантом поиска дополнительных поступлений могло бы быть повышение ставки НДС на 4-5%. По мнению ТПП, НДС является гораздо менее вредным для экономики, чем большинство предложенных выше налогов.

"Негативным эффектом будет рост цен на все товары и услуги, но в пределах менее 5%", - добавили в пресс-службе палаты.

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"Экономическая правда" ранее подробнее описала предложенные налоговые "ноу-хау": Надо финансировать войну. Какие налоги вырастут

Напомним:

Ранее, против законопроекта высказался основатель Ajax Systems Александр Конотопский: "Налоги поднимать нельзя. Это архитектурная вещь. Ни граждане, ни бизнес к этому не готовы".

Вместе с ним, свое отношение к правительственному предложению высказал соучредитель monobank Олег Гороховский:

"Сейчас слушай ... Тот, кто придет к тебе, с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель", - написал он на фейсбук-странице.

На вопрос, как находили средства во время предыдущих войн, Гороховский написал, что "расстреливали тех, кто ворует и мародерствует во время войны".

Новый законопроект об изменениях в налоги существенно дискриминировать добросовестных прозрачных налогоплательщиков, терпя налоговых "уклонистов" и увеличивая теневую экономику, считают в Американской торговой палате в Украине.

Экономическая правда.