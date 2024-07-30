Минфин предупредил о риске проблем с выплатами военным без новых налогов

Дефицит бюджета составляет 500 млрд гривен: если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с выплатами военным.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью РБК.

Чиновник подчеркнул, что сейчас необходимо перекрыть те потребности, которые образовались после переброски денег для обеспечения военных на закупку вооружения для ВСУ.

По его словам, для решения проблемы дефицита, парламент должен поддержать соответствующие правительственные инициативы, без которых могут начаться перебои с денежными выплатами военным.

Реклама:

"Если парламент поддержит правительственные инициативы относительно источников дополнительных поступлений на 500 млрд гривен, значит мы способны на сложные решения. Если мы не найдем эти средства, то уже в сентябре могут быть перебои с денежными выплатами. И я об этом откровенно говорю. Поэтому сейчас критически важно принять необходимые решения", - заявил он.

Так, по словам Марченко, в мае дефицит бюджета составлял 5 млрд долларов, а в июле - уже 6 млрд долларов.

"Экономическая правда" ранее подробнее описала предложенные налоговые "ноу-хау": Надо финансировать войну. Какие налоги вырастут

Реклама:

Напомним:

Торгово-промышленная палата Украины призывает воздержаться от законопроекта №11416, который повышает существующие и вводит новые ставки военного сбора.

Ранее, против законопроекта высказался основатель Ajax Systems Александр Конотопский: "Налоги поднимать нельзя. Это архитектурная вещь. Ни граждане, ни бизнес к этому не готовы".

Вместе с ним, свое отношение к правительственному предложению высказал соучредитель monobank Олег Гороховский:

"Сейчас слушай ... Тот, кто придет к тебе, с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель", - написал он на фейсбук-странице.

На вопрос, как находили средства во время предыдущих войн, Гороховский написал, что "расстреливали тех, кто ворует и мародерствует во время войны".

Новый законопроект об изменениях в налоги существенно дискриминировать добросовестных прозрачных налогоплательщиков, терпя налоговых "уклонистов" и увеличивая теневую экономику, считают в Американской торговой палате в Украине.

Экономическая правда.